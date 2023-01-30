Решение Запада предоставить танки НАТО Киеву — это информационная операция, которая не сможет изменить ситуацию на поле боя, следует из заявления подполковника армии США Дэниела Дэвиса.
В интервью Breitbart он отметил, что западные страны хотят проверить на земле тяжёлую технику, которая до этого долгое время использовалась лишь "в видеоиграх и на бумаге".
"Могу сказать, что просто наличие танков Североатлантического альянса не приведёт к успеху в местах сражений", — пояснил Дэвис.
Подполковник американской армии обвинил Вашингтон в обострении конфликтной ситуации и провоцировании прямого противостояния РФ и НАТО. Он считает, что такие действия Запада способны привести к ядерной войне.
Ранее Дэвис сообщил, что американские танки Abrams и немецкие Leopard не являются "чудо-оружием".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.