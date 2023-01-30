Главарь УНСО* Валерий Пальчик уничтожен ВС РФ под Соледаром

Союзные войска ведут активные военные действия в зоне спецоперации на Украине и уничтожают противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии в Донбассе.

Валерий Пальчик, главарь УНСО*

В окрестностях Соледара Вооружённые силы РФ уничтожили первого главаря экстремистской группировки УНСО*, нациста Валерия Пальчика. Боевик больше 30 лет активно помогал террористическим организациям, которые противостояли России.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.