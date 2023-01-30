Союзные войска ведут активные военные действия в зоне спецоперации на Украине и уничтожают противника по всей линии фронта. Корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии в Донбассе.
В окрестностях Соледара Вооружённые силы РФ уничтожили первого главаря экстремистской группировки УНСО*, нациста Валерия Пальчика. Боевик больше 30 лет активно помогал террористическим организациям, которые противостояли России.
* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.