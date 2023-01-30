ISW: задержки с поставками оружия Запада на Украину сорвали контрнаступление ВСУ

Страны коллективного Запада должны как можно скорее поставить на Украину все необходимые виды вооружения, чтобы ВСУ перешли в наступление. Об этом заявили аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW).

По мнению экспертов, задержки с поставками оружия затягивают конфликт и мешают украинской армии изменить ситуацию на поле боя. Отсутствие "передовой" техники и истощение боеприпасов у ВСУ нарушило планы киевского режима нанести решающий удар в тот момент, когда наступление российской армии "забуксовало".

"Многие факторы, без сомнения, способствовали тому, что Украина не смогла продолжить контрнаступательные операции после Херсона, но неспособность Запада предоставить необходимую технику была, безусловно, ключевой", — отмечается в сводке ISW.