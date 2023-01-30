Артамонов: у НАТО есть серьёзное оружие, способное напугать Россию

С точки зрения широкомасштабной, крупноформатной войны у Запада нет вообще никакой инновационной техники, которая может напугать Россию. Но должна пугать возможность использования ракетного оружия точного интеллектуального наведения с их стороны. Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов в беседе с Pravda.Ru.

"Такие ракеты как Brimstone, в особенности морского базирования Brimstone CSP, которая в состоянии, эффективно поразить опору Крымского моста. У них, если брать весь блок НАТО, около 5 тысяч крылатых ракет, очень много беспилотников новых систем. И если наша система ПВО действительно эффективна — вопрос в множественности целей. Если полетит рой в несколько сот экземпляров, то система ПВО просто захлебнётся", — объяснил собеседник издания.

Он также добавил, что у НАТО есть новейшее оружие, которое мешает России в области ПВО. Например, это британская система Starstreak.

"Очень неприятный вид зенитно-ракетного комплекса. Три дротика, летящие со скоростью на последнем сегменте, полёта три маха, то есть три скорости звука, которые взрываются на три корпуса. Они сначала пробивают насквозь корпус самолёта, потом взрываются. Поэтому это ограничивает применение нашей авиации", — заключил аналитик.