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Артамонов: у НАТО есть серьёзное оружие, способное напугать Россию

Силовые структуры

С точки зрения широкомасштабной, крупноформатной войны у Запада нет вообще никакой инновационной техники, которая может напугать Россию. Но должна пугать возможность использования ракетного оружия точного интеллектуального наведения с их стороны. Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов в беседе с Pravda.Ru.

Артамонов: у НАТО есть серьёзное оружие, способное напугать Россию

"Такие ракеты как Brimstone, в особенности морского базирования Brimstone CSP, которая в состоянии, эффективно поразить опору Крымского моста. У них, если брать весь блок НАТО, около 5 тысяч крылатых ракет, очень много беспилотников новых систем. И если наша система ПВО действительно эффективна — вопрос в множественности целей. Если полетит рой в несколько сот экземпляров, то система ПВО просто захлебнётся", — объяснил собеседник издания.

Он также добавил, что у НАТО есть новейшее оружие, которое мешает России в области ПВО. Например, это британская система Starstreak.

"Очень неприятный вид зенитно-ракетного комплекса. Три дротика, летящие со скоростью на последнем сегменте, полёта три маха, то есть три скорости звука, которые взрываются на три корпуса. Они сначала пробивают насквозь корпус самолёта, потом взрываются. Поэтому это ограничивает применение нашей авиации", — заключил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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