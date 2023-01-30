Замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал количество бронетехники, которое требуется Украине для готовящегося весной контрнаступления украинской армии.
По словам дипломата, Киеву нужно по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты (БМП).
Это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом, заявил чиновник в эфире телемарафона.
Мельник объяснил, что опирается на цифры, предоставленные военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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