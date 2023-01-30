Мельник: для весеннего наступления ВСУ нужно 300 танков и 500 БМП

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал количество бронетехники, которое требуется Украине для готовящегося весной контрнаступления украинской армии.

По словам дипломата, Киеву нужно по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты (БМП).

Это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом, заявил чиновник в эфире телемарафона.

Мельник объяснил, что опирается на цифры, предоставленные военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.