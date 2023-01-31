Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении силами российских военных в ночь на вторник была обнаружена диверсионная группа украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал корреспондентов "Русской весны".

Отмечается, что передвижение спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) ночью обнаружили разведчики ВС РФ с помощью квадрокоптера с тепловизором. По группе диверсантов был оперативно нанесён удар артиллерией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет какого-то "большого реванша", и высказал мнение, что она его уже начала.