На Запорожском направлении силами российских военных в ночь на вторник была обнаружена диверсионная группа украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал корреспондентов "Русской весны".
Отмечается, что передвижение спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) ночью обнаружили разведчики ВС РФ с помощью квадрокоптера с тепловизором. По группе диверсантов был оперативно нанесён удар артиллерией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет какого-то "большого реванша", и высказал мнение, что она его уже начала.
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