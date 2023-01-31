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Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье

Силовые структуры

На Запорожском направлении силами российских военных в ночь на вторник была обнаружена диверсионная группа украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал корреспондентов "Русской весны".

Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье

Отмечается, что передвижение спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ) ночью обнаружили разведчики ВС РФ с помощью квадрокоптера с тепловизором. По группе диверсантов был оперативно нанесён удар артиллерией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет какого-то "большого реванша", и высказал мнение, что она его уже начала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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