Инструкторы сержантской школы нацбатальона "Азов"* в Мариуполе вместо имён присваивали курсантам порядковые номера для "психологической подготовки". Об этом рассказал бывший боевик Роман Пахилов, который попал в плен к российской армии.
Он отметил, что во время прохождения курса молодого бойца к рекрутам обращались исключительно по номеру. Изначально боевики смущались, но потом привыкали. Затем у курсантов появлялись позывные, которые они придумывали самостоятельно.
"На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии", — рассказал Пахилов в беседе с РИА Новости.
В школу "Азова"* набирали по объявлениям в Сети, этим также занимались специальные рекрутеры, отметил он.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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