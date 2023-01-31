Боевик Пахилов: курсантов школы "Азова"* лишали имён для психологической подготовки

Инструкторы сержантской школы нацбатальона "Азов"* в Мариуполе вместо имён присваивали курсантам порядковые номера для "психологической подготовки". Об этом рассказал бывший боевик Роман Пахилов, который попал в плен к российской армии.

Он отметил, что во время прохождения курса молодого бойца к рекрутам обращались исключительно по номеру. Изначально боевики смущались, но потом привыкали. Затем у курсантов появлялись позывные, которые они придумывали самостоятельно.

"На период курса ты как бы лишаешься имени и фамилии", — рассказал Пахилов в беседе с РИА Новости.

В школу "Азова"* набирали по объявлениям в Сети, этим также занимались специальные рекрутеры, отметил он.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.