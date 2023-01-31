Сладков: Киев так ослеплён "браком по расчёту" с Западом, что записал Иран в свои враги

Военкор Александр Сладков оценил "суетливое" заявление советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев причастен к ударам по территории Ирана.

По его словам, власти Украины настолько ослеплены "браком по расчёту" с западными странами, что легко записали Иран, с которым даже Вашингтон "не рискует шутить", в список своих врагов.

Кроме того, журналист добавил, что у него есть ещё одна мысль по поводу недавних слов Подоляка.

"По логике Киева мы тоже можем послать по ракете на заводы, где делают сражающуюся против нас на Украине технику. Кстати, неплохая, но слишком глубокая мысль", — отметил Сладков.

Военкор считает, что в какой-то момент Североатлантический альянс оставит РФ "пустую Украину", после чего постарается инициировать партизанский этап противостояния в Карпатах. Он убеждён: российская армия в любом случае одержит победу в ходе конфликта.