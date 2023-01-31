Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Запад готовит армию для вторжения на территории России
Анпилогов: историческая ошибка РФ привела к укреплению нацистского режима на Украине
Sun: военные Британии приклеили суперклеем болты в ядерном реакторе подводной лодки Trident
85-летний ведущий Николай Дроздов впервые вышел на связь и назвал причину перелома рёбер
Аналитики ISW назвали масштабное наступление ВС РФ на Украине неизбежным
Единственная дочь Элвиса Пресли оставила после себя огромные долги
Телеконференция "Здоровье и диетология-2023": москвички, южанки и сибирячки полнеют после 40 лет
Рогов сообщил о попытке прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожской области
Компания Toyota объявила о возвращении на конвейер легендарного внедорожника Rankle 70

Сладков: Киев так ослеплён "браком по расчёту" с Западом, что записал Иран в свои враги

Силовые структуры

Военкор Александр Сладков оценил "суетливое" заявление советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев причастен к ударам по территории Ирана.

Сладков: Киев так ослеплён "браком по расчёту" с Западом, что записал Иран в свои враги

По его словам, власти Украины настолько ослеплены "браком по расчёту" с западными странами, что легко записали Иран, с которым даже Вашингтон "не рискует шутить", в список своих врагов.

Кроме того, журналист добавил, что у него есть ещё одна мысль по поводу недавних слов Подоляка.

"По логике Киева мы тоже можем послать по ракете на заводы, где делают сражающуюся против нас на Украине технику. Кстати, неплохая, но слишком глубокая мысль", — отметил Сладков.

Военкор считает, что в какой-то момент Североатлантический альянс оставит РФ "пустую Украину", после чего постарается инициировать партизанский этап противостояния в Карпатах. Он убеждён: российская армия в любом случае одержит победу в ходе конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих

Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.

NDP: ВС Польши находятся в кризисе из-за массовых увольнений военнослужащих
РИА Новости: в Европе произошла вспышка вируса H5N1, представляющего угрозу для людей
РИА Новости: в Европе произошла вспышка вируса H5N1, представляющего угрозу для людей
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Взгляд из США: России нет смысла наступать на Украине. На неё работает время
Книги-маяки: Том Сойер и Гекльберри Финн Яна Филимонова Знак зодиака 31 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев
ВС РФ нанесли удар по подразделению морского центра ВСУ в Очакове
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
В Донбассе ВС РФ уничтожен националист ВСУ Валерий Пальчик
В Донбассе ВС РФ уничтожен националист ВСУ Валерий Пальчик
Последние материалы
Вашингтон готов применить ядерное оружие для защиты "партнёров"
Глава ФНС сообщил россиянам о послаблениях при взыскании долгов
Уролог Гусарова: самостоятельный приём витамина Д несёт "некоторую опасность"
Figaro: жалобы Бориса Джонсона на угрозы Путина оказались недоразумением
Захарова: на Западе начинают понимать, что за конфликтом на Украине стоят США
Рената Литвинова прокомментировала возможность возвращения в Россию: "Я сейчас заплачу"
РИА Новости: Аттали предложил Европе новую цель в противостоянии с Россией
Онкохирург: желчекаменная болезнь в половину чаще поражает женщин, чем мужчин
Президент Хорватии Миланович: допущения, что Россия проиграет на Украине, — безумие
Врио главы ДНР Пушилин: НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников