Ни одного случая: Пригожин опроверг слухи о невыплатах бойцам ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин прокомментировал слухи о невыплате страховок бойцам ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что ни одного подобного случая за всю историю существования компании не было.

Журналисты издания Pravda.Ru поинтересовались, что происходит с пропавшими без вести бойцами, а также попросили Пригожина объяснить порядок выдачи "музыкантам" необходимых страховых выплат. Ответ предпринимателя приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"У нас не бывает пропавших без вести, все тела погибших бойцов в обязательном порядке разыскивают, опознают и хоронят со всеми воинскими почестями. За всю историю ЧВК "Вагнер" не было ни одного случая, когда ЧВК "Вагнер" не произвела страховые или другие положенные выплаты. Таких случаев, подчеркиваю, не было ни одного", — сказал Пригожин.

Он также сделал акцент на том, что желающие могут обратиться на горячую линию "Спроси Вагнер", благодаря которой технические вопросы "немедленно решаются", заверил он.