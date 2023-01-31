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Запад реабилитирует фашиствующих карателей с Украины

Силовые структуры

Западные соцсети удалили националистическийполк "Азов"*, номинально входящий в состав Нацвардии Украины, из списка опасных организаций.

Запад реабилитирует фашиствующих карателей с Украины

Фашиствующие молодчики теперь могут запросто регистрироваться в социальных сетях, а их посты не будут автоматически удаляться. Помимо этого, пользователи смогут восхвалять действия нацистов, сообщает Телеканал "360"

"Азов"* — одно из самых маргинальных формирований укронационалистов. Боевики подразделения совершили огромное количество военных преступлений, а началось это задолго до спецоперации.

Есть даже задокументированные показания боевиков, что им платили деньги за "головы сепаратистов". И, если бы эти соцсети существовали в эпоху Второй мировой, они бы разрешили фашистам публиковать видеоролики из концлагерей, подытожило издание

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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