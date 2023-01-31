Леонков: США могут заставить страны ЕС передать Киеву истребители, как это было сделано с танками

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, согласие Франции готовить украинских летчиков может быть признаком того, что США заставят европейские страны передать Киеву истребители, как они уже заставили их согласиться на поставку танков.

Ранее СМИ сообщили, что глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню собирается обсудить по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возможность подготовки украинских летчиков уже на этой неделе.

"То же самое, что и с танками, я думаю, произойдет с авиацией. Они (США) скажут Европе "вперед", создавая информационный фон про поставки F-16, как было с танками Abrams, и продавят европейцев присоединиться со своими самолетами. Впоследствии они хотят вытеснить всю неамериканскую технику в арсеналах Европы продукцией ВПК США", — сказал Леонков в разговоре с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что после того, как Вашингтон пообещал Украине американские танки Abrams, все союзники США в ЕС вынуждены были сделать то же самое, в частности, Германия, которая долго не хотела давать своё согласие на поставку тяжёлой техники Киеву.