В ЛНР сообщили, что новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" успешно прошли проверку в бою

Самый современный российский танк Т-90М "Прорыв" великолепно показал себя в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики, заявил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.

"На этом (Кременском. — Прим. ред.) направлении сейчас наши танки "Прорыв" проходят участок проверки на прочность. С успехом", — рассказал он в эфире канала "Соловьев Live".

Киселев добавил, что боевая машина отлично справляется со всеми погодными условиями, даже ночью и в дождь обнаруживая неприятеля с большого расстояния, "как снайпер в солнечную погоду".

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