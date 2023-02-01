Самый современный российский танк Т-90М "Прорыв" великолепно показал себя в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики, заявил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
"На этом (Кременском. — Прим. ред.) направлении сейчас наши танки "Прорыв" проходят участок проверки на прочность. С успехом", — рассказал он в эфире канала "Соловьев Live".
Киселев добавил, что боевая машина отлично справляется со всеми погодными условиями, даже ночью и в дождь обнаруживая неприятеля с большого расстояния, "как снайпер в солнечную погоду".
Ранее стало известно, в какую именно сумму обойдутся Украине американские разведывательные дроны, которые производитель пообещал продать Киеву "за доллар".
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