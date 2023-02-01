Ищенко: США пытаются уйти от поражения на Украине, втравливая Польшу в конфликт

Одна из ядерных держав обязательно столкнётся с поражением в ходе украинского конфликта. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он напомнил, что США пока не позиционируют себя как участника боевых действий на Украине. При этом эксперт подчеркнул: Вашингтон поставляет оружие Киеву и Варшаве, втягивая последнюю в конфликт.

Как пояснил Ищенко, весь мир будет рассматривать поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве проигрыша США, ведь именно американские власти поддерживают киевский режим.

"Американцы пытаются уйти от этого поражения, размыть его, растянуть, втравив ещё кого-нибудь в конфликт", — резюмировал политолог.

Ранее Ищенко сообщил, что весной украинская армия может попытаться стабилизировать линию соприкосновения, однако потенциала для контрнаступления у Киева нет.