Одна из ядерных держав обязательно столкнётся с поражением в ходе украинского конфликта. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
В интервью изданию "Военное дело" он напомнил, что США пока не позиционируют себя как участника боевых действий на Украине. При этом эксперт подчеркнул: Вашингтон поставляет оружие Киеву и Варшаве, втягивая последнюю в конфликт.
Как пояснил Ищенко, весь мир будет рассматривать поражение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве проигрыша США, ведь именно американские власти поддерживают киевский режим.
"Американцы пытаются уйти от этого поражения, размыть его, растянуть, втравив ещё кого-нибудь в конфликт", — резюмировал политолог.
Ранее Ищенко сообщил, что весной украинская армия может попытаться стабилизировать линию соприкосновения, однако потенциала для контрнаступления у Киева нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.