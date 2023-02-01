Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Сакко и Ванцетти

Штурмовики ЧВК "Вагнер" 1 февраля 2023 года полностью взяли под контроль населенный пункт Сакко и Ванцетти. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
Бойцы отбили у украинских формирований село Сакко и Ванцетти в Бахмутском районе. Пресс-служба "Конкорда" продемонстрировала кадры единственного уцелевшего дома.
Ранее штурмовое подразделение ЧВК "Вагнер" рассказало, как выбило "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) из Клещеевки под Артемовском. "Вагнеровцы" признались, что бои были сложными, однако им удалось выбить противника из села. Выжившие при этом обратились в бегство.
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