Украинские боевики пытаются переправиться через Днепр и захватить плацдарм, но несут огромные потери, заявил исполняющий обязанности Херсонской области РФ Владимир Сальдо.
"Наши военные полностью контролируют акваторию реки, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем", — добавил он в интервью РИА Новости.
Врио губернатора также уточнил, что националисты теряют личный состав и технику, но не прекращают попытки форсировать Днепр.
Он уверен, что Генштаб ВСУ прекрасно осознаёт нереальность выполнения поставленной задачи, но продолжает бросать на убой новые подразделения, "подталкиваемый американцами и британцами".
Ранее эксперт из США пришёл к выводу, что российские власти хитростью разоружают НАТО с помощью Украины.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.