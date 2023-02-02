Сальдо: десант ВСУ несёт большие потери, но всё равно пытается форсировать Днепр

Украинские боевики пытаются переправиться через Днепр и захватить плацдарм, но несут огромные потери, заявил исполняющий обязанности Херсонской области РФ Владимир Сальдо.

"Наши военные полностью контролируют акваторию реки, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем", — добавил он в интервью РИА Новости.

Врио губернатора также уточнил, что националисты теряют личный состав и технику, но не прекращают попытки форсировать Днепр.

Он уверен, что Генштаб ВСУ прекрасно осознаёт нереальность выполнения поставленной задачи, но продолжает бросать на убой новые подразделения, "подталкиваемый американцами и британцами".

Ранее эксперт из США пришёл к выводу, что российские власти хитростью разоружают НАТО с помощью Украины.