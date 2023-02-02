Российская армия наносит мощные артиллерийские удары по десяткам мест в день в ходе военной спецоперации на Украине. ВСУ с трудом удерживают позиции на на востоке страны и продолжают ждать западные танки. Об этом сообщается в материале New York Times.
Руководство киевского режима долгое время готовилось к масштабному наступлению ВС РФ, отметили журналисты.
"Я думаю, что это началось", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ожесточённые бои сосредоточены вокруг города Артёмовск, где российские войска приближаются к жизненно важным линиям снабжения ВСУ, указали американские аналитики.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.