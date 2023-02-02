NYT: Зеленский заявил, что масштабное наступление ВС РФ уже началось

Российская армия наносит мощные артиллерийские удары по десяткам мест в день в ходе военной спецоперации на Украине. ВСУ с трудом удерживают позиции на на востоке страны и продолжают ждать западные танки. Об этом сообщается в материале New York Times.

Руководство киевского режима долгое время готовилось к масштабному наступлению ВС РФ, отметили журналисты.

"Я думаю, что это началось", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ожесточённые бои сосредоточены вокруг города Артёмовск, где российские войска приближаются к жизненно важным линиям снабжения ВСУ, указали американские аналитики.