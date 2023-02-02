НГ: поставками оружия Запад начинает перенос боевых действий в РФ

Украина "рада своей дипломатической победе" — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев ждёт танки, плюс американцы обещали ещё и ракеты большой дальности. Де-факто это грозит переносом военных действий на территорию РФ.

России необходимо быстро принять решение, чем она будет отвечать — пишет "НГ". Кулеба пояснил, что ВСУ получат:

Leopard 2,

Challenger 2,

M1 Abrams,

французские Leclerc.

Как пишет "НГ", новый пакет военной помощи США составит 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. Это, скорее всего, бомбы GLSDB с дальностью около 150 км. Вашингтон не дал согласия на поставки ATACMS с дальностью до 300 км, указали в агентстве.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что ракета GLSDB запускается с той же пусковой установки HIMARS. И она существенно дешевле. По сути, это двигатель от ракеты HIMARS с кассетной боевой частью, давно снятой с производства, и с планирующей бомбой, управляемой со спутника.

Проблема в том, что старые системы ПВО их не отследят, но можно использовать "Панцирь", "Тор" и отчасти "Бук" для борьбы с ними. Подключать же могучие С-400 или С-300 против дешёвого гибрида нерационально.

Вот только стоит учитывать, что при такой точности и дальности в зону поражения попадают штабы, центры управления, склады, места скопления личного состава — ракеты гипотетически способны достичь Курской, Воронежской и Белгородской областей, части Крыма.

"Понятно, что так Запад выдал карт-бланш Киеву на перенос военных действий на территорию России", — констатирует издание. И Россия ответит — будет вынуждена ответить так, что содрогнутся не только зрители роликов в Телеграм, но и весь мир. Такова доктрина.