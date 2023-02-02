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Украинский пленный рассказал о наркотической зависимости солдат ВСУ

Силовые структуры

Украинский пленный Пётр Панайотов рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины закрывают глаза на массовую наркоманию среди солдат.

Украинский пленный рассказал о наркотической зависимости солдат ВСУ

Панайотов признался, что пошёл в армию, чтобы не сесть в тюрьму коррупционное преступление: он работал в строительной фирме и воровал асфальт ради покупки наркотиков.

После призыва новобранца отправили в учебный центр, однако там не было никакой подготовки: солдаты бездельничали и принимали наркотические вещества. По словам украинского пленного, командиры брали взятки крепким алкоголем.

Панайотова и его сослуживцев отправили защищать Мариуполь. Там было то же самое, что и в учебке: пьянство и наркомания.

"На позициях заказывали себе "закладки", употребляли. Командир знал об этом и ничего не говорил нам", — сообщил пленный в беседе с РИА Новости.

Когда армия России подошла к городу, украинские солдаты начали мародёрствовать, чтобы достать наркотики. Они отправились в пустое здание РОВД.

"Открыли комнату вещдоков, там находились наркотические вещества, такие как амфетамин, героин, метадон и разные другие. Мы с товарищами взяли… количество сказать не могу, сколько мы взяли… Проблем с этим не было, взяли и ушли", — сказал Панайотов.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны получило информацию, которая доказывает регулярное использование психостимуляторов и запрещённых препаратов боевиками украинской армии.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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