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Пентагон готов принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV

Силовые структуры

Пентагон может разрешить серийное производство легкой штурмовой машины для пехоты ISV уже весной этого года. Об этом пишет Defense News со ссылкой на командование армии США.

Пентагон готов принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV

Тендер на разработку и производство внедорожника для пехоты в 2020 году выиграла компания General Motors. Контракт предусматривает выделение 214,3 млн. долларов на производство 649 машин ISV. Все они должны поступить в войска до конца 2024 года.

Ранее Пентагон уже отказывался от идеи выпуска подобных машин. Виной всему была слабая защита, ненадёжность и малая дальность хода. Теперь, как пишет издание, недочёты устранены и военное ведомство рассматривает вопрос о серийном производстве.

Ранее Pravda.Ru писала, что Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ".

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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