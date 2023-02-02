Пентагон может разрешить серийное производство легкой штурмовой машины для пехоты ISV уже весной этого года. Об этом пишет Defense News со ссылкой на командование армии США.
Тендер на разработку и производство внедорожника для пехоты в 2020 году выиграла компания General Motors. Контракт предусматривает выделение 214,3 млн. долларов на производство 649 машин ISV. Все они должны поступить в войска до конца 2024 года.
Ранее Пентагон уже отказывался от идеи выпуска подобных машин. Виной всему была слабая защита, ненадёжность и малая дальность хода. Теперь, как пишет издание, недочёты устранены и военное ведомство рассматривает вопрос о серийном производстве.
Ранее Pravda.Ru писала, что Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ".
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