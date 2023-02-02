Медведев похвастался ракетами разных типов: Украину раскормила оружием западная сволочь

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал снимок с ракетами, которыми располагают ВС РФ и заверил, что Россия одержит победу.

Медведев объяснил, что Вооружённые силы России регулярно и в полном объёме получают ракеты разных типов.

"Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году", — написал бывший президент России в своём микроблоге.

Российский политик уверен, что ракеты помогут сокрушить власть "украинских неонацистов". Он отметил, что Украину "раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь".

Он подчеркнул, что врагам России будет нанесено сокрушительное поражение.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украине не помогут даже американские истребители.