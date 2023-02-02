Новые боевые машины "Урал" с зенитными установками "Шилка" отправляются на фронт. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, с данной техникой российским военным не страшны немецкие танки Leopard и американские Abrams, которые в скором времени поступят на Украину. Он подчеркнул, что лично убедился в надёжности "Уралов".
"Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.
Лидер Чеченской республики сообщил, что каждое подразделение ВС РФ получит по две таких машины, что позволит эффективно противостоять противнику на поле боя.
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