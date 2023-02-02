Кадыров: ВС РФ получат новую технику, которой не страшны танки Leopard и Abrams

Новые боевые машины "Урал" с зенитными установками "Шилка" отправляются на фронт. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, с данной техникой российским военным не страшны немецкие танки Leopard и американские Abrams, которые в скором времени поступят на Украину. Он подчеркнул, что лично убедился в надёжности "Уралов".

"Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками "Шилка". Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

Лидер Чеченской республики сообщил, что каждое подразделение ВС РФ получит по две таких машины, что позволит эффективно противостоять противнику на поле боя.