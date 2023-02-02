Волонтеры из Ижевска шьют для бойцов спецоперации уникальные пятиточечники

Уникальный коврик разработала девушка-волонтёр из Москвы, и он тут же стал пользоваться спросом среди военнослужащих в зоне спецоперации. Общественное движение "Шьём для наших" в Ижевске занимается производством пятиточечников.

"Бойцы на передовой опробовали его и остались очень довольны. И просят сшить ещё. И все экземпляры, которые мы сшили — они все расходятся. Почему такое название? Наверное, потому, что применяется прежде всего под ту часть тела, которую называют "пятая точка"", — рассказывает волонтёр Анна Широких в беседе с udm-info.ru.

Шьют изделие из непромокаемой и износостойкой ткани оксфорд, внутри есть слой изолона. Крепится коврик на спине при помощи специального ремня. Способов применения пятиточечника несколько: он может использоваться и в качестве сидушки, и в качестве кровати.

"Также при помощи специальной конструкции крепления его можно прикрепить к поясу и подложить его под живот, защитив тело от холода и грязи, это очень удобно в разведке и при стрельбе. Ну и, конечно, его можно использовать как сумку-планшет", — рассказывает волонтёр.

Очередная партия в зону СВО отправится уже 6 февраля.