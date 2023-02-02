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Военный эксперт о новых роботах "Маркер": ведут огонь в самом эпицентре боевых действий

Силовые структуры

Политолог, военный эксперт, военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал прибытие в зону СВО первых четырёх роботов "Маркер", о котором сообщил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Военный эксперт о новых роботах "Маркер": ведут огонь в самом эпицентре боевых действий

Эксперт рассказал, что речь идёт о новинке — боевом роботе, главной функцией которого является ведение боевых действий против противника.

Главными преимуществами "Маркера" являются лёгкость, возможность быть оснащённым любыми огневыми средствами и главное, отсутствие экипажа. Поскольку эта техника управляется дистанционно, люди не подвергаются опасности.

"Боевой робот весит он примерно 3 тонны. Но это немного. Соответственно, он может быть на гусеничном ходу или на колесном ходу. А, самое главное, что у него открытая архитектура и он может оснащаться противотанковыми ракетами, АГС — это автоматический танковый гранатомет, пулеметами и другими огневыми средствами. Оператор его находится на удалении и ведет огонь непосредственно в самой зоне боевых действий, при этом экипажа нет, он не подвергается опасности", — объяснил Коновалов.

Политолог подчеркнул, что это принципиально новое вооружение, которое обязательно должно работать на поле боя и не стоять без дела.

Ранее Рогозин проинформировал о прибытии в Донбасс первых четырёх роботов "Маркер", которые будут оснащены мощным противотанковым вооружением и станут реальной угрозой западным танкам, которые появятся на Украине.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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