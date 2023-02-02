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Подоляк: войска ВС России готовятся расширить географию боёв уже к весне 2023 года

Силовые структуры

В офисе Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что армия России расширит географию боёв в зоне спецоперации уже зимой или весной нынешнего года.

Подоляк: войска ВС России готовятся расширить географию боёв уже к весне 2023 года

Советник Владимира Зеленского уверен, что войска ВС РФ накапливают свои силы, стягивают бронетехнику и тренируют мобилизованных на белорусских полигонах, в том числе.

"У них ставка — всё или ничего. После этого этапа будет понятно: кто и куда будет двигаться. Российское руководство не отказалось от намерений выиграть в…* с каким-то профицитом", — приводит его слова "Русская весна".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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