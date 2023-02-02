В офисе Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что армия России расширит географию боёв в зоне спецоперации уже зимой или весной нынешнего года.
Советник Владимира Зеленского уверен, что войска ВС РФ накапливают свои силы, стягивают бронетехнику и тренируют мобилизованных на белорусских полигонах, в том числе.
"У них ставка — всё или ничего. После этого этапа будет понятно: кто и куда будет двигаться. Российское руководство не отказалось от намерений выиграть в…* с каким-то профицитом", — приводит его слова "Русская весна".
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.