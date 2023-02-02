Foreign Affairs: военные эксперты считают, что Украина может "освободить" Крым.

Западные эксперты считают, что Украина может "освободить Крым". Их мнения публикует издание Foreign Affairs.

Украина сможет освободить Запорожскую область и юг Донбасса, чтобы выйти на побережье Азовского моря, разрушая российский сухопутный коридор, заявил экс-директор по европейским делам Совета национальной безопасности США полковник Александр Виндмен.

По его словам, вооружённым силам Украины (ВСУ) предстоит также уничтожить Крымский мост, позволяющий Москве обеспечивать войска. Это заставит Кремль перейти на снабжение армии через море.

"Если Украина добьётся успеха в этой начальной фазе операции, ей потребуется провести сухопутные и десантные атаки, чтобы закрепиться в Крыму", — считает аналитик.

По мнению экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, если получится, Украина в весенне-летнем наступлении этого года разорвёт сухопутный мост из самой России на Украину. В таком случае РФ станет зависеть от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма.

"Если они смогут снова снести мост — или его часть — Россия станет полагаться на паромы. И тогда нужно будет лишить её и этой возможности — всё это очень, очень сложные действия и операции", - заметил разведчик.

Он допустил, что полностью изолировать Крым Украина сможет, если у неё будут высокоточные боеприпасы с большей дальностью.

Это даст ВСУ возможность обстреливать штабы Черноморского флота, авиабазы, морские порты и всё остальное, а затем в какой-то момент времени либо войти на землю Крыма, либо совершить какое-то другое действие в другом направлении, заключил Петреус.