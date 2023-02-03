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РИА Новости: медик ВСУ раздавал украинским боевикам амфетамин — "Хай расчехлятся"

Силовые структуры

Медик ВСУ раздавал украинским солдатам "белый порошок" перед боем, чтобы не было страшно, рассказал военнопленный Вячеслав Симбирский. По его словам, вероятно, что это был амфетамин.

РИА Новости: медик ВСУ раздавал украинским боевикам амфетамин — "Хай расчехлятся"

Как подчеркнул военнопленный ВСУшник, штатный медик с позывным "Фёдорович" сразу предупреждал, что "препарат" уберёт чувство страха на поле боя.

"Боевой медик — его все Фёдорович называли, я его первый раз видел — он достал герметичный пакетик с белым порошком и дал пацану одному. Говорит: "На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные". По разговору я понял, что это был амфетамин", — рассказал Симбирский РИА Новости.

По его словам, у него в батальоне было около 15 человек. Сколько из них употребляли наркотики, военнопленный не уточнил.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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