США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ высокоточные бомбы GLSDB. Об этом пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в военном ведомстве.
По данным СМИ, Вашингтон может включить в новый пакет помощи украинской армии высокоточные бомбы GLSDB. Однако, их поставка Киеву займет минимум девять месяцев.
Отметим, что снаряд GLSDB весит порядка 113 кг, оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Его максимальная дальность составляет 150 километров.
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