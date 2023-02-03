Шурыгин: на Яворовский полигон прилетела большая группа американских и немецких инструкторов

На Яворовский полигон в Львовской области прилетела большая группа американских и немецких инструкторов. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Американцы проводят штабные тренировки боевого управления бригадного и корпусного уровня по отработке взаимодействия между родами войск в ходе наступления с использованием сетецентричных систем управления боем, заметил аналитик.

Немцы, по его словам, проводят комплексный анализ дорожной сети под перевозки тяжёлых танков, а также определяют места развёртывания ремонтно-восстановительных станций и складов запасных частей к ним.

Готовность прибытия первых танков "Леопард" и "Челленджер" — последняя неделя марта, добавил автора канала.