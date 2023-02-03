Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артёмовска

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался озвучить потери ВСУ в Артёмовске (Бахмут), но признал, что Киеву приходится платить "высочайшую цену" за удержание города.

"По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда всё закончится", — указал он в беседе с 20 minutos.

Ранее Подоляк говорил, что украинская армия ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих, напомнили в материале.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский уже готов сдать Артёмовск по приказу Пентагона.