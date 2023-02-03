Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался озвучить потери ВСУ в Артёмовске (Бахмут), но признал, что Киеву приходится платить "высочайшую цену" за удержание города.
"По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда всё закончится", — указал он в беседе с 20 minutos.
Ранее Подоляк говорил, что украинская армия ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих, напомнили в материале.
Ранее экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский уже готов сдать Артёмовск по приказу Пентагона.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.