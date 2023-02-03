Премьер Великобритании Риши Сунак не исключил передачу истребителей Украине

В Британии не исключили вероятность поставок Украине истребителей. Однако на обучение экипажа могут уйти годы. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак в эфире телеканала Talk TV:

"Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолёты — это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения".

Также он выразил гордость за то, что Великобритания стала первой, кто решился на отправку танков для ВСУ.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что даже западные истребители не помогут Киеву переломить ход спецоперации на Украине.