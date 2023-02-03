Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-посол Франции в США Аро: Запад близок к войне с Россией
19FortyFive: США вынуждены считаться с реакцией России, поставляя оружие Украине
RTA: Молдавия станет новым военным хабом для Украины, прикрывая тыл ВСУ
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
Эксперт по питанию Верис: ужинать следует через десять часов после завтрака
Прилепин о фильме "О чём говорят мужчины": Барац, которому "стыдно и страшно" и Виторган, у которого "позор"
Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии
Немцы назвали передачу Киеву танков Leopard 1 утилизацией металлолома
Ветеран разведки Корольков поддержал предложение депутата мобилизовать безработных россиян

МК: разведчик Матвийчук объяснил последствия ухода ВСУ из Бахмута

Силовые структуры

Ситуация на Артёмовском направлении сейчас складывается таким образом, что президенту Украины Владимиру Зеленскому просто некем усиливать находящуюся там группировку ВСУ. Вероятно, он всё же осознал, что положение бедственное, решив отвести оставшиеся подразделения от Бахмута, чтобы сохранить человеческий ресурс. Такое мнение высказал полковник в отставке, разведчик спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

МК: разведчик Матвийчук объяснил последствия ухода ВСУ из Бахмута

Он добавил, что российским военным логичнее всего было бы на плечах отступающих украинских войск продвигаться вперёд, уничтожая противника.

А после того, как ВС РФ возьмут под полный контроль Артёмовск, они могут двигаться на Авдеевку и на Марьинку, что поможет полностью выровнять фронт, уничтожив прогиб, который был в направлении Донецка, считает разведчик.

Также открывается дорога на Краматорск, а далее можно начинать движение "на все четыре стороны", хоть на Днепропетровск, хоть на Харьков, заключил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Последние материалы
Экс-посол Франции в США Аро: Запад близок к войне с Россией
19FortyFive: США вынуждены считаться с реакцией России, поставляя оружие Украине
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
RTA: Молдавия станет новым военным хабом для Украины, прикрывая тыл ВСУ
Эксперт по питанию Верис: ужинать следует через десять часов после завтрака
Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии
Прилепин о фильме "О чём говорят мужчины": Барац, которому "стыдно и страшно" и Виторган, у которого "позор"
Немцы назвали передачу Киеву танков Leopard 1 утилизацией металлолома
Ветеран разведки Корольков поддержал предложение депутата мобилизовать безработных россиян
Онколог Титов: галлюцинации, раздражительность и головные боли — признаки рака мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников