МК: разведчик Матвийчук объяснил последствия ухода ВСУ из Бахмута

Ситуация на Артёмовском направлении сейчас складывается таким образом, что президенту Украины Владимиру Зеленскому просто некем усиливать находящуюся там группировку ВСУ. Вероятно, он всё же осознал, что положение бедственное, решив отвести оставшиеся подразделения от Бахмута, чтобы сохранить человеческий ресурс. Такое мнение высказал полковник в отставке, разведчик спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

Он добавил, что российским военным логичнее всего было бы на плечах отступающих украинских войск продвигаться вперёд, уничтожая противника.

А после того, как ВС РФ возьмут под полный контроль Артёмовск, они могут двигаться на Авдеевку и на Марьинку, что поможет полностью выровнять фронт, уничтожив прогиб, который был в направлении Донецка, считает разведчик.

Также открывается дорога на Краматорск, а далее можно начинать движение "на все четыре стороны", хоть на Днепропетровск, хоть на Харьков, заключил собеседник издания.