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Аксёнов: Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов пойдут на оснащение участников СВО

Силовые структуры

В Крыму идет процесс национализации имущества украинских бизнесменов. Все вырученные от его продажи средства пойдут на оснащение участников СВО. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Аксёнов: Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов пойдут на оснащение участников СВО

"Средства, полученные от продажи объектов, принадлежащих вражеским физическим или юридическим лицам, которые сегодня платят налоги в бюджет Украины — таких объектов на территории республики Крым не будет", — заявил Аксёнов.

Аксёнов подчеркнул, что принципиальная позиция властей республики — это именно продажа этих объектов. Ни о какой аренде речь не идёт.

"И деньги, полученные от продажи этих объектов, направить на нужды тех, кто выполняет задачи по защите нашей родины, на оснащение участников специальной военной операции", — резюмировал Аксёнов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Аксёнов предложил наказать Германию после её решения передать танки Leopard Киеву.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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