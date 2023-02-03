Аксёнов: Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов пойдут на оснащение участников СВО

В Крыму идет процесс национализации имущества украинских бизнесменов. Все вырученные от его продажи средства пойдут на оснащение участников СВО. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

"Средства, полученные от продажи объектов, принадлежащих вражеским физическим или юридическим лицам, которые сегодня платят налоги в бюджет Украины — таких объектов на территории республики Крым не будет", — заявил Аксёнов.

Аксёнов подчеркнул, что принципиальная позиция властей республики — это именно продажа этих объектов. Ни о какой аренде речь не идёт.

"И деньги, полученные от продажи этих объектов, направить на нужды тех, кто выполняет задачи по защите нашей родины, на оснащение участников специальной военной операции", — резюмировал Аксёнов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Аксёнов предложил наказать Германию после её решения передать танки Leopard Киеву.