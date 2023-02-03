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Разведка Эстонии: ВСУ в ближайшее время уйдут из Артёмовска

Силовые структуры

Украинские военные уйдут в ближайшее время из Артёмовска (Бахмута). Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

Разведка Эстонии: ВСУ в ближайшее время уйдут из Артёмовска

На чём основано данное предположение, эстонский разведчик при этом не объяснил.

Заметим, скорое оставление Артёмовска ВСУ прогнозируют многие эксперты. Так, политолог Сергей Марков считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов сдать город. На это, по мнению аналитика, указывает начало эвакуации из Славянска.

Однако сам Зеленский сегодня на пресс-конференции заявил, что украинская армия уходить из Бахмута не будет. А в случае получения от западных спонсоров дальнобойных ракет ещё и начнёт "освобождать" территории Донбасса.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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