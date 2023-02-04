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Reuters: переданные ВСУ ракеты GLSDB смогут ударить по Бердянску, Мариуполю, Крыму

Силовые структуры

Ранее Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Соединённых Штатов Америки Вооружённым силам Украины. В него войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км. Данные орудия  состоят из авиабомб и ракетных двигателей, являются совместной разработкой Boeing и Saab Group.

Схема полёта ракет GLSDB
Схема полёта ракет GLSDB

Агентство Reuters проинформировало, куда могут попасть ракеты. На представленной инфографике показана зона поражения GLDSB, составляющая 150 километров. Ракеты смогут долететь, в частности, до Бердянска, Мариуполя и северной части Крыма.

Напоминаем, что GLDSB можно запускать с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS, которые есть на вооружении ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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