Ранее Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Соединённых Штатов Америки Вооружённым силам Украины. В него войдут ракеты GLSDB дальностью до 150 км. Данные орудия состоят из авиабомб и ракетных двигателей, являются совместной разработкой Boeing и Saab Group.
Агентство Reuters проинформировало, куда могут попасть ракеты. На представленной инфографике показана зона поражения GLDSB, составляющая 150 километров. Ракеты смогут долететь, в частности, до Бердянска, Мариуполя и северной части Крыма.
Напоминаем, что GLDSB можно запускать с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS, которые есть на вооружении ВСУ.
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