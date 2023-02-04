Кашеварова считает недостоверными заявления Ермака про обмен пленными

Журналистка Анастасия Кашеварова усомнилась в правдивости слов руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, который заявил, что на Украину вернулись 116 военнопленных.

Кашеварова рассказала, что между РФ и Украиной состоялся очередной обмен по формуле 63 на 55. России, по её словам, удалось вызволить из плена 63 военнослужащих.

На Украине же заявили, что на родину возвратили 116 бойцов из числа защитников Мариуполя и херсонских партизан.

"Не знаю откуда Ермак взял цифру 116, но это явно говорит о том, что у украинской власти подгорает", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Анастасия Кашеварова высказалась о передаче Романом Абрамовичем Украине 2,8 млрд долларов.