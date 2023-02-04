Спикер ВСУ Гуменюк: Россия может нанести "неожиданный удар" на Южном направлении

Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, однако под угрозой также остаётся южный регион. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По её словам, более подготовленные силы Россия перебрасывает на восток, так как там сейчас сконцентрирован её приоритет.

Однако и южный регион российские военные из-под контроля не выпускают и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесён неожиданный активный удар, заявила представитель украинского Минобороны.