Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, однако под угрозой также остаётся южный регион. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По её словам, более подготовленные силы Россия перебрасывает на восток, так как там сейчас сконцентрирован её приоритет.
Однако и южный регион российские военные из-под контроля не выпускают и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесён неожиданный активный удар, заявила представитель украинского Минобороны.
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