Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии

Ракеты GLSDB представляют серьёзную угрозу для российских войск. Об этом в своём Telegram-канале написал бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, данный тип ракет осуществляет активное использование двигателя только на начальных этапах полёта. Потом он отключается и ракета становится невидимой для систем слежения, работающих по принципу улавливания теплового следа.

"На заключительном этапе полета бомба представляет собой "холодное тело", которое не обнаруживается основными средствами оптико-электронных комплексов", — говорит Рогозин.

Кроме того, из-за малого размера ракеты невидимы для РЛС. Также Рогозин высоко оценивает их головки самонаведения и приличную дальность в 150 километров.

Рогозин добавляет, что один залп GLSDB стоит примерно 40 тысяч долларов. Вто время как у аналогичной системы ATACMS цена залпа составляет один миллион долларов.

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