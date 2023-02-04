В Сети появились уникальные кадры первого в мире катапультирования пилотов из кабины ударного вертолёта Ка-52 во время боевых действий. Российский "Аллигатор" подбил противник в начале спецоперации. Однако пилоты использовали реактивно-катапультную систему.
За несколько секунд до этого остекление кабины лопнуло, а сам вертолёт начал терять лопасти винтов. В результате успешного катапультирования пилоты не пострадали. Более того, после приземления они вступили в бой с украинскими боевиками. Затем их спасла эвакуационная группа, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
До этого случая реактивно-катапультные кресла К-37-800 применялись только на испытаниях.
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