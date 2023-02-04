Опубликованы кадры первого в мире катапультирования экипажа Ка-52 ВКС РФ в начале СВО

В Сети появились уникальные кадры первого в мире катапультирования пилотов из кабины ударного вертолёта Ка-52 во время боевых действий. Российский "Аллигатор" подбил противник в начале спецоперации. Однако пилоты использовали реактивно-катапультную систему.

За несколько секунд до этого остекление кабины лопнуло, а сам вертолёт начал терять лопасти винтов. В результате успешного катапультирования пилоты не пострадали. Более того, после приземления они вступили в бой с украинскими боевиками. Затем их спасла эвакуационная группа, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

До этого случая реактивно-катапультные кресла К-37-800 применялись только на испытаниях.