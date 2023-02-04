Боевики ВСУ покидают Артёмовск: "Еле вышли мы из этого ада"

Украинские войска отступают из Артёмовска (Бахмута) мелкими группами, чтобы не попасть под огонь российской артиллерии.

"Еле вышли мы из этого ада", — рассказал один из боевиков ВСУ.

Он подчеркнул, что командование киевского режима бросило их на произвол судьбы. За 30 минут группировка ВСУ потеряла двух человек убитыми, четыре солдата получили ранения.

"Ребята, там ад", — отметил военнослужащий.

Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видео отступления: на кадрах шесть выживших украинских боевиков.