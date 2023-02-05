Депутат Госдумы разместил фото, подтверждающие его нахождение в зоне боевых действий

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев, в настоящее время несущий службу в рядах добровольческого отряда "Вега", разместил на своей странице ВК фото из зоны боевых действий в ответ на появившуюся в сети "информацию", что до места депутат якобы не доехал.

Добровольческий батальон "Вега" начал создаваться ещё в октябре 2022 года под руководством первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области подполковника запаса Андрея Панфёрова. До января 2023 года решались вопросы снабжения и обучения бойцов. В составе "Веги" — около 400 человек. В их числе — депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, а также депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев. Все — от партии "Единая Россия".

После того, как замыкающая группа отбыла в зону боевых действий, критикующие СВО блогеры начали распространять "инсайты" о том, что депутат Госдумы Дмитрий Савельев якобы поехал не в зону боевых действий, а в свой московский кабинет в Госдуме.

Между тем факты говорят о том, что бойцы "Веги" прибыли в зону СВО для выполнения боевых задач. И депутаты, вошедшие в состав подразделения, в их числе.