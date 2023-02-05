Арестович: Ситуация на фронте довольно непростая для нас

Алексей Арестович объяснил украинцам, стоит ли опасаться "полномасштабного нападения со всех сторон" российской армии.

Украинский военный аналитик считает, что ВСУ окажется в ситуации, похожей на начало лета 2022 года.

"Ситуация на фронте довольно непростая для нас", — написал Арестович в своëм микроблоге.

Он уверен, что основные силы ВС РФ направит на взятие Донецкой области. По его словам, следует ожидать окружения Бахмута.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что всë больше украинцев становятся жертвами информационно-психологической операции.

Арестович убеждëн, что Украине не грозит "полномасштабное нападение со всех сторон", "сдача Харькова", "нападение из Беларуси".

"Возможны отдельные провокации на северных границах, но основные усилия противник сосредоточил на Донбассе", — сказал аналитик.