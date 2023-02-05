Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дональд Трамп-младший и Илон Маск опубликовали мемы о "сражении" Байдена с китайским аэростатом
Мирошник: жизнь Зеленского находится в руках Запада и может оборваться в любой момент
Экс-премьер Израиля: Запад прервал переговоры, чтобы "громить Путина"
Родственники бойцов десантной бригады ВСУ пожаловались на командиров, которые требуют выкуп
Aydınlık: США виноваты в затягивании конфликта на Украине
Взрывы раздаются в Херсоне и Очакове Николаевской области
В Харькове ракетным ударом ВС РФ могли быть уничтожены иностранные советники ВСУ
RT: ВСУ перебрасывают под Угледар подкрепления из Артёмовска из-за больших потерь
Глава Чечни Кадыров объяснил назначение родственников на высокие должности в Чечне большим доверием

Арестович: Ситуация на фронте довольно непростая для нас

Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил украинцам, стоит ли опасаться "полномасштабного нападения со всех сторон" российской армии.

Арестович: Ситуация на фронте довольно непростая для нас

Украинский военный аналитик считает, что ВСУ окажется в ситуации, похожей на начало лета 2022 года.

"Ситуация на фронте довольно непростая для нас", — написал Арестович в своëм микроблоге.

Он уверен, что основные силы ВС РФ направит на взятие Донецкой области. По его словам, следует ожидать окружения Бахмута.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что всë больше украинцев становятся жертвами информационно-психологической операции.

Арестович убеждëн, что Украине не грозит "полномасштабное нападение со всех сторон", "сдача Харькова", "нападение из Беларуси".

"Возможны отдельные провокации на северных границах, но основные усилия противник сосредоточил на Донбассе", — сказал аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание

Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.

РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Последние материалы
Aydınlık: США виноваты в затягивании конфликта на Украине
Арестович: Ситуация на фронте довольно непростая для нас
Инструктор по вождению не должен выпускать на дорогу "оленей"
Взрывы раздаются в Херсоне и Очакове Николаевской области
В Харькове ракетным ударом ВС РФ могли быть уничтожены иностранные советники ВСУ
Вторая жизнь старой ванны: пруд, бассейн, ёмкость для полива растений и клумба
Срезанные ветки: как их использовать на даче
RT: ВСУ перебрасывают под Угледар подкрепления из Артёмовска из-за больших потерь
Глава Чечни Кадыров объяснил назначение родственников на высокие должности в Чечне большим доверием
Экс-премьер Израиля: бои на Украине начались из-за стремления Киева вступить в НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников