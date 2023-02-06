Боец ВСУ рассказал, как сходил на передовую в районе Бахмута: не вернулись медик и командир

Боец украинской армии рассказал на видео, как сходил на передовую в районе Бахмута (Артёмовска). Ролик появился в соцсети.

По словам солдата, их отделение бросили под Артёмовск в первых числах февраля. На линию фронта отправилось отделение — 4 человека и приданный взводный медик. А вернулись только трое, без командира отделения и медика.

Рассказ всушника подтверждает плачевное положение украинских военных в этих районах. Дело в том, что штатная численность отделения в пехотных частях ВСУ — 10 человек с командиром. Но на передовую послали отделение из четырёх человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ не осталось альтернативы по Бахмуту.