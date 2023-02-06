Прохватилов: землетрясение как в Турции может устроить геофизическое оружие

Доказать применение геофизического оружия невозможно, но оно может вызывать такое мощное землетрясение, которое сегодня ночью, 6 февраля, произошло в Турции и Сирии. Об этом заявил военный аналитик Владимир Прохватилов.

"Теоретически можно вызвать с помощью электромагнитных эффектов сотрясение земной коры. Утверждать, что в Турции, Сирии сейчас было применено геофизическое оружие, невозможно. Всё это будет только домыслами, доказательств которых не существует", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Способов доказать естественность или искусственность землетрясения нет, однако Прохватилова настораживает тот момент, что катаклизмы произошли в "горячих точках", где и так неспокойно.

Такое оружие разрабатывалось ещё во времена холодной войны. Например, существует проект США HAARP. Американский излучатель может посылать в ионосферу ионные пучки высокой мощности, а они, отражаясь от слоёв стратосферы, попадают в определённый участок.

"Можно также встретить утверждение в прессе, что все серьёзные катаклизмы в России, Китае, Индии, Европе, Пакистане начались как раз после запуска проекта HAARP, но достоверность этого проверить невозможно", — сообщил аналитик.