Арестович заявил, что Украину может ждать корейский сценарий завершения СВО

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что военный конфликт может завершиться не так, как этого ждут граждане его страны.

Как сообщает Страна.ua, государство может не вернуть свои территории. По мнению Арестовича, Запад согласен пойти по такому сценарию.

"Что произойдёт с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий влупит по нам… Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим", — сказал бывший советник Офиса президента Украины.

По его мнению, дело не в том, что западные союзники затягивают поставки оружий. Арестович считает, что для успеха украинской армии нужны не менее 400 тысяч подготовленных солдат с оружием НАТО для освобождения территории. А такого ресурса у Киева нет. Кроме того, не хватит учебных мощностей.

"Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", — добавил Арестович.

Он считает, что в этом случае Украина получит немало бонусов.