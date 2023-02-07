Минобороны: ВС России уничтожили на Красно-Лиманском направлении свыше ста украинских военных

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что на Красно-Лиманском направлении российские артиллерия, авиация, огнемётные системы группировки войск "Центр" атаковали подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии Украины.

Пункты дислокации ВСУ находились в районах Серебрянского лесничества, Новосадового Донецкой Народной Республики и Невского, Червонопоповки и Червоной Диброви в Луганской Народной Республике, отметили в военном ведомстве.

"Ликвидировано более ста солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля противника", — заключили в министерстве.

Ранее в Bloomberg предупредили, что Киев не сможет получить контроль над Крымом даже с оружием Запада, которое политики поставят на Украину весной.