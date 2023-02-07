Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что на Красно-Лиманском направлении российские артиллерия, авиация, огнемётные системы группировки войск "Центр" атаковали подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад армии Украины.
Пункты дислокации ВСУ находились в районах Серебрянского лесничества, Новосадового Донецкой Народной Республики и Невского, Червонопоповки и Червоной Диброви в Луганской Народной Республике, отметили в военном ведомстве.
"Ликвидировано более ста солдат, три боевые бронированные машины, два автомобиля противника", — заключили в министерстве.
Ранее в Bloomberg предупредили, что Киев не сможет получить контроль над Крымом даже с оружием Запада, которое политики поставят на Украину весной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.