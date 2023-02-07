NYT: США заменили Украину на поле боя и стали главным противником России

Россия уже могла бы проводить мирные переговоры с Киевом, но вместо Украины войну с РФ ведут США. Об этом заявил американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл в статье для The New York Times.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты заменяют собой Украину как противника в боевых действиях. Но после определённого момента они перестанут "помогать" и "советовать" Киеву, как уже происходило, например, с моджахедами в Афганистане, заметил автор публикации.

Колдуэлл также считает, что Украина проигрывает, а поставки американских танков только затягивают конфликт.