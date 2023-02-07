Россия уже могла бы проводить мирные переговоры с Киевом, но вместо Украины войну с РФ ведут США. Об этом заявил американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл в статье для The New York Times.
По мнению эксперта, Соединённые Штаты заменяют собой Украину как противника в боевых действиях. Но после определённого момента они перестанут "помогать" и "советовать" Киеву, как уже происходило, например, с моджахедами в Афганистане, заметил автор публикации.
Колдуэлл также считает, что Украина проигрывает, а поставки американских танков только затягивают конфликт.
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