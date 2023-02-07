Соловьёв рассказал о необходимости отправить срочников на СВО

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему срочники должны отправиться на спецоперацию на Украине.

Соловьёва возмутил тот факт, что Россия единственная страна в мире, где срочников не отправляют на фронт. Он назвал такое положение дел "шизофренией".

Журналист подчеркнул, что России противостоит блок НАТО, поэтому вопрос стоит о выживании.

"Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг", — отметил телеведущий.

Он объяснил, что в России ежегодно демобилизует по 140 тысяч человек после года обучения и напомнил, что Великую Отечественную войну выиграла молодёжь.

Ранее сообщалось, что Соловьёв прибыл на Украину и запечатлел себя у дорожного указателя "Киев".