Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему срочники должны отправиться на спецоперацию на Украине.
Соловьёва возмутил тот факт, что Россия единственная страна в мире, где срочников не отправляют на фронт. Он назвал такое положение дел "шизофренией".
Журналист подчеркнул, что России противостоит блок НАТО, поэтому вопрос стоит о выживании.
"Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг", — отметил телеведущий.
Он объяснил, что в России ежегодно демобилизует по 140 тысяч человек после года обучения и напомнил, что Великую Отечественную войну выиграла молодёжь.
Ранее сообщалось, что Соловьёв прибыл на Украину и запечатлел себя у дорожного указателя "Киев".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Известный журналист и телеведущий сообщил поклонникам о своём отъезде из России.