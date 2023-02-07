СМИ сообщают о новых взрывах в районе Краматорска

Вечером 7 февраля украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Краматорска. Причина их пока не уточняется. Нет также информации о том, какие объекты повреждены и о количестве пострадавших.

Как сообщалось ранее, по приглашению СБУ в Краматорск прибыли западные журналисты, которые должны будут написать о взрывах в городских учреждениях, якобы устроенных Россией. Об этом рассказали в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В ведомстве рассказали, что киевские власти занимаются подготовкой провокации в Краматорске, в ходе которой в городской больнице, нарко- и онкодиспансерах города раздадутся взрывы.