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Сирийские СМИ раскрыли подробности сражения ЧВК "Вагнер" против сил США

Силовые структуры » Министерство обороны

Бой, который отряды ЧВК "Вагнер" дали американским войскам в районе города Хшам, вошел в историю Сирии и подтвердил, что террористы "Исламского государства"* тесно связаны с Вашингтоном. В годовщину того сражения подробности о нем раскрыло сирийское издание Ashour Land.

Сирийские СМИ раскрыли подробности сражения ЧВК "Вагнер" против сил США

В ночь с 7 на 8 февраля 2018 года бойцы нескольких штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" предприняли попытку выбить террористов ИГИЛ* (запрещена в РФ) с нефтегазового завода "Коноко" в провинции Дейр эз-Зор. Русские, которые взяли под свой контроль плацдарм в районе Хшама на левом береге реки Евфрат, были уверены, что объект остается под контролем террористов — об этом говорили данные разведки и визуального наблюдения. Однако попытка вступить в бой с террористами обернулась массированной бомбардировкой со стороны ВВС США.

Как сообщает сирийское издание, в боевых действиях не принимали участия отряды Сирийской Арабской Армии.

"До того, как ЧВК "Вагнер" начали операцию, произошел разговор между министром по делам президента Сирии Мансуром Аззамом и Евгением Пригожиным, российским бизнесменом, которого считают основателем ЧВК "Вагнер", — раскрыло неизвестные ранее данные о той битве издание Ashour Land. — Министр Аззам заявил, что президент Башар аль-Асад не хочет, чтобы сирийские военные переходили Евфрат, и не хочет, чтобы они участвовали в боевых действиях там".

Позиция сирийского руководства объяснялась тем, что сирийские военные были не готовы к оперативным действиям по ту сторону Евфрата — в Дамаске сочли это слишком опасным. В результате ЧВК "Вагнера" пришлось действовать самостоятельно.

Для того, чтобы не допустить, чтобы боевики ИГ* были выбиты с "Коноко", американцы пустили в ход самые тяжелые разрушительные средства в своем арсенале. Против русских бросили боевые вертолеты Apache, более 2000 тысяч бойцов курдского ополчения, истребители F-22 и F-15, а также ударный беспилотник. К атаке подключились даже стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress и редкая "летающая артиллерийская батарея" AC-130 Spectre, уникальное разрушительное оружие в ВВС США.

Тем не менее в страшном ночном бою профессионалы ЧВК "Вагнера" не отступили — более того, они смогли даже в таких условиях продвигаться вперед и дошли до опорного пункта курдских боевиков. Только получив команду, они начали отходить.

Внезапная атака США наглядно показала истинные цели Вашингтона в Сирии, уверены авторы издания.

"Опасность террористической организации ИГ* продолжает расти в зонах влияния США, поскольку Соединенные Штаты на самом деле не борются с террористами, а используют земли к востоку от Евфрата, чтобы красть и контрабандой вывозить сирийскую нефть, а кроме того, создают там тренировочные базы террористов для нападений на Сирию", — констатируют авторы Ashour Land.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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