Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил безрассудно, одобрив передачу немецких танков Киеву, следует из заявления депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
По его словам, из-за поставок тяжёлой техники НАТО на Украину продолжат гибнуть люди. Кроме того, он напомнил, что конфликт развязало американское руководство. В этом контексте депутат счёл предоставление немецких боевых машин киевскому режиму "недальновидным решением" Германии.
"Оно означает новые потрясения для европейских стран и новый виток эскалации на Украине", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.
Парламентарий допустил, что Берлин согласился на поставки танков Украине из-за серьёзного давления со стороны США. Как пояснил политик, Шольц рискует потерять свой пост, поддерживая украинских националистов.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что передача танков Киеву поставит крест на политической карьере канцлера ФРГ.
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