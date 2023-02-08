Шеремет: недальновидное решение ФРГ о поставках танков Киеву приведёт к потрясениям

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил безрассудно, одобрив передачу немецких танков Киеву, следует из заявления депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

По его словам, из-за поставок тяжёлой техники НАТО на Украину продолжат гибнуть люди. Кроме того, он напомнил, что конфликт развязало американское руководство. В этом контексте депутат счёл предоставление немецких боевых машин киевскому режиму "недальновидным решением" Германии.

"Оно означает новые потрясения для европейских стран и новый виток эскалации на Украине", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий допустил, что Берлин согласился на поставки танков Украине из-за серьёзного давления со стороны США. Как пояснил политик, Шольц рискует потерять свой пост, поддерживая украинских националистов.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что передача танков Киеву поставит крест на политической карьере канцлера ФРГ.